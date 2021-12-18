Türkiye Gazetesi

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan HES kanalına, bir aracın yuvarlandığı haberi üzerine olay yerine giden ekipler, bir kişinin cesedine ulaştı. Kanalandan yaralı çıkarılan bir vatandaş ise hastanede hayatını kaybetti. Çalışmalar esnasında kanala düştüğü öğrenilen bir AFAD görevlisi ise ağır yaralandı.



AFAD ÇALIŞANI DENGESİNİ KAYBEDİP KANALA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Mülkbükü köyü civarında 05 ABK 243 plakalı hafif ticari aracın suya kapıldığını gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi su altı kurtarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda araca ulaşıldı. İçinde kimsenin bulunmaması üzerine kanal boyunca arama başlatıldı. Suya kapılan Fatma Özdemir ambulansla kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra kanaldaki diğer genç Murat Şahin'in cansız bedeni bulundu. Şahin’in cenazesi hastane morguna götürüldü. Şahin’i arama esnasında dengesin kaybederek kanala düştüğü öğrenilen Amasya AFAD personeli Mürsel Demir de ağır yaralandı. Demir, aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı.

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