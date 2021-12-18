Türkiye Gazetesi

Adana'da kadın hırsızlık, göz göre göre soygun yapıp kaçtı. Akraba ziyaretine giden ev sahiplerinin yokluğunu fırsat bilen hırsızlar, evde bulanan 4 bin dolar ve 250 gram altını çaldı.



EVE DÖNDÜKLERİNDE ŞOKU YAŞADILAR

Edinilen bilgiye göre, dün Emek Mahallesi’nde 2 kadın hırsız gündüz vakti İlhan Aydemir’in evine girerek çelik kasada bulunan 4 bin dolar ve 250 gram altını çalarak kayıplara karıştı. Aydemir’in akraba ziyaretine giden annesi ve eşi eve geldiği sırada çelik kasanın açık, içindeki para ve altınların olmadığını fark etti. Aile, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve 2 kadın hırsızın eve girdiğini, 13 dakika sonra ise çıktığını belirledi.



Ekipler her yerde kadın hırsızları ararken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kadın hırsızların evin olduğu sokağa girişi ve çıkışı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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