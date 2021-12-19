Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da ailesiyle birlikte yaşadıkları evin damında oynadığı esnada dengesini kaybeden Iraklı 13 yaşındaki çocuk düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesinde ikamet eden Irak uyruklu Yusuf Alabar (13), iki katlı evlerinin damına çıktı. Damda dengesini kaybeden çocuk aşağıya düşerek ağır yaralandı. Yaşanan feci olayı fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf Alabar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Iraklı Yusuf Alabar, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi daha sonra hastane morguna alındı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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