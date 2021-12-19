Türkiye Gazetesi

Bir süre geçimsizlik yaşayan çift mahkemeye müracaat etti. Aile mahkemesi davacı kadının kardeşimin erkeğe şiddet uyguladı, davalı erkeğin ise eşine ve çocuklara bedeni şiddet uyguladığı ve eşine hakaret ettiği gerekçesiyle evlilik birliğinin sarsılmasında erkeğin ağır kusurlu olduğunu hükmederek tarafları boşanmasına karar verdi. Kararı davacı kadın temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“KADINA KUSUR OLARAK YÜKLENEMEZ”

“Somut olaya göre kadının kardeşinin erkeğe şiddet uygulaması vakıası, kadına kusur olarak yüklenemez. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir. O halde davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu kabul edilmesi doğru bulunmayıp bozmayı gerektirmiştir. Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Aile mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

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