Türkiye Gazetesi

Polis ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit ve Karamürsel ilçelerinde 2 farklı operasyon düzenledi. Narkotik polisi tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde toplam 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 kilogram 597 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin,1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan toplam 7 şüpheliden 5'i hakkında adli işlem başlatıldı. Sokak satıcısı olduğu değerlendirilen S.K. ve A.A. isimli 2 şahıs ise gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan operasyon anları polis kamerası tarafından kaydedildi.



Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 34 gözaltı var Jandarma Körfez bölgesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 41 adrese operasyon yaptı, yakalanan 34 kişi gözaltına alındı.



Otogarda mide ve bağırsaklarına uyuşturucu madde taşıyan şahıslar yakalandı Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otogarda yapılan risk analizi uygulamasında 3 İran uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarında 7 kapsül uyuşturucu madde ele geçirildi.