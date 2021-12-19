Türkiye Gazetesi

Başyayla Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Kaymakamlık resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. “dendi.

TUNCELİ'NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Tunceli’de de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Pülümür-Erzincan arasında bulunan Muti köprüsü ile Tunceli-Karaoğlan-Ovacık karayolu araç trafiğine kapatıldı.

KONYA'NIN 24 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Konya'da ise dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.

Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.

KARLIOVA'DA KARA TESLİM

Bİngöl'ün Karlıova ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün için idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 İLÇEDE TATİL

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerindeki bazı okullarda ise eğitime ara verildi.

Okullarda ‘kar tatili’ tarihe karıştı Pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber birçok ezber tarihe karıştı. Kış aylarında öğrencilerin yağan yoğun kar yağışının ardından cevabını merakla beklediği bir soru vardı: Acaba okullar tatil olur mu?

Yozgat’ta eğitime kar tatili Yozgat Valisi Ziya Polat, olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Rize'de yüz yüze eğitime kar tatili Rize’de etkili olan kar yağışının ardından il genelinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi, engelli ve hamile personellere idari izin verildi.