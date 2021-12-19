Türkiye Gazetesi

Aksaray'da aynı işyerinde çalışan Derya T. (33) ile Yusuf A. (37) konuşmak için buluştu. Derya T, arabasını Bahçeli Mahallesi, 3.719'ta sokakta bulunan iki katlı müstakil bir evin önüne park etti. İkili araba içinde sohbet ederken yanlarına evin sahibi geldi. Şahıs "Evimin önünde duramazsınız" diyerek, gitmelerini istedi. Arkadaşlar ise "Yolunuza mani mi oluyoruz? Kimseye rahatsızlık verdiğimiz yok" dedi. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

CAN HAVLİYLE KAÇTILAR

Ev sahibi, belinden çıkardığı tabanca ile iki el ateş etti. Kurşunlar, Yusuf A'nın ayağına isabet etti. Yusuf A. can havliyle araca atlarken Derya T. gaza basıp 1 kilometre gitti, ardından sağlık ekiplerini çağırdı. İhbarın yapıldığı adrese gelen ekipler, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis, zanlının peşine düştü.

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