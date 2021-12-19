Türkiye Gazetesi

Mersin'in Toroslar ilçesinde Serkan T. idaresindeki yolcu midibüsü, kentte sabah saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle kayganlaşan Gözne-Mersin yolunda kontrolden çıktı. Kaza sonucu devrilen minibüste, sürücü ile birlikte aynı aileden Hakan T, Yunus Emre T. ve Baver T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mersin istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik, midibüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.



İşçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var İzmir'de mandalina işçilerini taşıyan iki midibüsün karıştığı kazada 5'i ağır 45 kişi yaralandı.



Adana'da servis midibüsü devrildi: 8 yaralı Adana'da meydana gelen kazada servis midibüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.