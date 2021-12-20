Türkiye Gazetesi

Çorum'da uzun süredir beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde başladı. Sevinçle karşılanan kar yağışının ardından kent merkezi kısa sürede beyaza büründü



Lapa lapa yağan karı gören Çorumlular kendilerine sokağa attı ve beyaz örtünün tadını çıkardı. Yoğun kar yağışı Çorum-Ankara ve Çorum-Samsun karayolları ile ilçeleri kent merkezine bağlayan yollarda da etkili oldu. Çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasının olmasına neden olan kar yağışından sonra hazır bekleyen Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladılar. Belediye ekipleri kent merkezinde çalışmalarını sürdürürken Özel İdare ve Karayolları ekipleri de Ankara ve Samsun karayolları'nda yoğun şekilde çalışmalarını sürdürerek yolların ulaşıma açık kalmasını sağlamaya çalışıyorlar.





6 ilde eğitime kar engeli Kars, Karaman’ın Başyayla ilçesi, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde, Bingöl’ün Karlıova ilçesi, Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Konya'nın 24 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.



Konya'nın 24 ilçesinde eğitime kar engeli Konya'da kar yağışı sonrası eğitime bir gün ara verildi. Yarın 24 ilçede okula gidilmeyecek.