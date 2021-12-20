Türkiye Gazetesi

Sarıyer Kumköy Kilyos Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre kapı komşusu 52 yaşındaki İsmail Aktaş ve 24 yaşındaki Alican Samur oturdukları müstakil evlerin ortak avlusunda tartışmaya başladı. Alkollü olduğu öğrenilen İsmail Aktaş sözlü tartışma sonrası evinde bulunan av tüfeğini alarak Alican Samur’a ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan Alican Samur’a ilk müdahaleyi yaptı.

BİR AY ÖNCE BIÇAKLADI

Açılan ateş sonucu Alican Samur hayatını kaybederken İsmail Aktaş ise kayıplara karıştı. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı avluda uzun süre inceleme yaptı. Kurşunların hedefi olan Samur’un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası cenaze arabasıyla Adli Tıp’a kaldırıldı. Aralarında husumet olan ve kapı komşusu olduğu öğrenilen İsmail Aktaş ve Alican Samur’un 1 ay önce kavga ettiği öğrenildi. Yaşanan kavgada ise İsmail Aktaş, Alican Samur’u bıçakla yaraladı. İsmail Aktaş olaydan bir ay sonra ise evin önünde tartıştığı genç komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Jandarma ekiplerinin kaçan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

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