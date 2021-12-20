Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 5 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde etkili olan yağışlar sonucu kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı. Her sene olduğu gibi bu senede yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartepe’de yoğun kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar günün tadını kar ile çıkarttı. Bazıları kızak yaparken bazıları ise fotoğraf çekti. Kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı Kartepe’de özellikle haftasonu çıkışlar ve inişlerde uzun kuyruklar oluştu.

KIŞ LASTİĞİ OLMAYANLAR GERİ ÇEVRİLİYOR

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin kar timleri de, yağışın etkisini gösterdiği alanlarda trafiğin aksamasını önlemek için iş makineleri ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kartepe'ye girişte kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri ise kış lastiği olmayan sürücüleri geri çeviriyor, aynı zamanda zirveye çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunuyor.

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