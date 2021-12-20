Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de bulunan İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi’nden denize bırakılan atık sular sonrası Moda Sahili’nin kıyı kesimlerinde denizin rengi değişti. Kahverengiye dönen denizde renk değişimini gören vatandaşlar çözüm bulunması için çağrıda bulundu.

DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Sahilde yürüyüş yapan Emirhan Şan isimli genç, “Burada atıklar denize vuruyor, denizin renginde değişme yaşanıyor. Bu konuda önlem alınması lazım. Denizlerimizi kirletmeyelim. Kahverengiye bürünmüş. Bu konuda yetkililer bir düzenleme içerisine girerse seviniriz” diye konuştu.

Kadıköy'de istifa sesleri Fenerbahçe’nin sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmasının ardından taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ederken tribünlerden Aziz Yıldırım sesleri yükseldi.