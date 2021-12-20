Türkiye Gazetesi

Erzurum’da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar fırtınası şehir merkezinde ise şiddetli fırtına olarak devam etti. Saatte 50 kilometre hıza ulaşan fırtınada Palandöken ilçesinde yer alan Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulunun çatısı savurularak okul bahçesine devrildi. O sırada öğrencilerin derste olması faciayı önledi.

EVLERİN CAMLARI PARAMPARÇA OLDU

Yakutiye ilçesine bağlı Recep Akdağ Caddesi’nde yer alan yapım aşamasındaki inşaatın çatısında bulunan saclar ise şiddetli rüzgarla birlikte önce karşıdaki binanın duvarlarına ve pencerelerine ardından park halindeki araçların üzerine düştü. Fırtınada evlerin camları paramparça olurken, araçlarda maddi hasar oluştu. İnşaat halindeki binanın hemen yanında bulunan Şair Nefi İlkokulu öğrencileri ise okul bahçesinde bu anları anbean izledi.

Fırtınanın devam etmesi üzerine öğrenciler dersliklere alınırken, binanın çevresine itfaiye ve polis ekipleri tarafından şerit çekilerek girilmesine izin verilmedi.

Fırtına balıkları etkiledi, fiyatlar yükseldi Marmara, Ege ve Karadeniz’de üç gündür etkili olan fırtına, balık tezgahlarındaki etiketlere yansıdı. Balık az gelince fiyatlar da yükseldi.

Meteoroloji uyardı! Kar, fırtına, sağanak geliyor Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden Meteoroloji vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı.