Türkiye Gazetesi

Hem küresel salgın hem de yaşanan tedarik sorunları enerji fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına yol açıyor. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, yüzde 8'den fazla arttı ve tarihteki en yüksek seviyeye yaklaştı.

Fransa'da nükleer santrallerdeki enerji üretimlerinde yaşanan aksamalar, Rusya'nın Yamal boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının yavaşlaması, fiyatların artmasına yol açtı.

Gazprom'un bu hafta elektronik platform üzerinden spot satış yapmayacağını açıklaması da gaz fiyatlarında yükselişe destek verdi. Avrupa'da gaz fiyatlarındaki hızlı artış, elektrik fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Enerji fiyatlarının artışı, yüksek enflasyonu da tetikledi.



Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması: Müjdeyi vereceğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır" dedi.



Rusya'da doğal gaz patlaması: 2 ölü, 8 yaralı Rusya'nın Noginsk kentindeki 9 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, bölgede büyük hasar meydana geldi.