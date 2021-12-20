Türkiye Gazetesi

Kilis'in Uzunlu köyünde, etkili olan aşırı yağışlar bir evin yıkılmasına sebebp oldu. Alt katı ahır olarak kullanılan toprak evde çökme yaşandı. Ev sahiplerinin yağış sebebiyle evden öncesinde uzaklaşmış olması facianın önüne geçti.

MAĞDUR EV SAHİBİ YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYOR

Mehmet Şahin'e ait evde çökme esnasında evde kimsenin olmaması can kaybını önledi.

Mehmet Şahin, gazetecilere, aşırı yağış nedeniyle tehlike arz eden evde bulunmadıkları sırada çökmenin meydana geldiğini söyledi.

Yorgan, döşek, yastık gibi malzemelerin içeride olduğunu aktaran Şahin, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

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