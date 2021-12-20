Niğde-Adana Otobanı Göbekli Dağ yakınlarında A.G. yönetimindeki 34 RB 5492 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Niğde'de araç buzlu yolda takla attı, yaralılar var
20.12.2021 - 18:44 | Son Güncelleme: 20.12.2021 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Niğde’de meydana gelen kazada gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yaza yaptı, yaralılar var.
Niğde-Adana Otobanı Göbekli Dağ yakınlarında A.G. yönetimindeki 34 RB 5492 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler : niğde,kaza,yaralılar,
814108 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/814108.aspx
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