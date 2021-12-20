Türkiye Gazetesi

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yılbaşı gecesini evde geçirecek olan vatandaşların, tercihi her zamanki gibi yine kuruyemiş oldu. Tezgâhlarda bir kilo çekirdek 40 TL, kabak çekirdeği 90 TL, tuzlu fıstık 50 TL, fındık 120 TL, baharatlı fıstık 40 TL, beyaz leblebi 40 TL, badem 200 TL, Antep fıstığı 180 TL, kaju ise 220 TL’den alıcı buldu.

ANTEP FISTIĞNA RAĞBET

Kocaeli'de kuruyemişçilik yapan Ömer Canbaz "Satışlarımı gayet güzel ama pandemi döneminde çok daha iyidi. İnsanlar sürekli evde oturduğu için talep yoğundu. Vatandaşlar genelde Antep fıstığı, badem, kaju ve tuzlu fıstığı tercih ediyor" dedi.

"KURUYEMİŞ ÇOK FAYDALI"

Kuruyemiş tüketmenin faydalı olduğuna dikkat çeken Canbaz "Ay çekirdeği, kolesterolü ve damar sertliğini düşürür. Antep fıstığı da kanserden korur. Yer fıstığı ise zekayı güçlendirir ve yaşlanmayı önler" diye konuştu.

Pandemide bol bol kuruyemiş yedik Pandemi sürecinde alışveriş hacmi büyürken, tüketimin en çok arttığı gıda alanlarından biri de kuruyemiş oldu.

Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı Karaman'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlenen alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı.

Kardiyovasküler hastalıklara karşı kuruyemiş Yapılan araştırmaya göre, kuruyemiş tüketenler tüketmeyenlere göre kardiyovasküler hastalık geçirme ihtimali azalıyor.