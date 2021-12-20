Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükçekmece'de aynı mahallede oturan çocuklar arasında başlayan kavgaya aileleri de müdahil oldu. Kavganın şiddedinin artması üzerine bir baba ve oğul yaralanmasının üzerine hastaneye kaldırıldı. Olayı duyarak hastaneye ailesini görmeye giden anne de zanlılar tarafından vuruldu.



BABA OĞUL YARALANDI

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ilçedeki bir mahallede çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada olay yerinden geçen Ahmet G. ve oğlu Taha G. tarafları ayırmak isteyince darp sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya karışanları ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralı baba ve oğlunu Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine kaldırdı.

ANNEYE HASTANEDE KURŞUN

Kavganın ardından hastaneye gelen saldırganlar, hastane girişinde arbede yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti. Arbede sırasında hastaneye giren bir kişi, elindeki tabanca ile Kader K.’yi bacağından vurarak kaçtı.

DEHŞET ANLARI ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Büyükçekmece’de yaşanan kavganın hastaneye taşınması sonucunda bir kadının bacağından vurulduğu o dehşet anları kameraya yansıdı. Görüntülerde tarafların arasında arbede yaşandığı ve polis ekiplerinin ayırmaya çalıştığı, bu sırada da dışarıdan gelen bir kişinin elindeki tabanca ile kadını vurduğu görülüyor.

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