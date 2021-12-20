Türkiye Gazetesi

Sahte alkolden can kayıpları artarken güvenlik güçlerinin de bir yandan operasyonları sürüyor. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları üç aylık takip sonucu kaçak içki üretilen depo ve fabrikayı tespit etti.

Şüphelilerin, usulsüz şekilde ithal ettikleri etil alkolleri, içerisine evsel içki yapımını önlemek amacıyla konulan ve acı kimyasal olarak bilinen 'denatonyum benzoat' adlı maddeyi ayrıştırarak içilebilir hâle getirdiği belirlendi. Bu etil alkollerin, hijyenik yüzey temizleyici veya dezenfektan adı altında ülke genelinde piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

Bunun ardından operasyon düzenlendi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan 55 bin 287 litre sahte alkol ile çok sayıda boş bidon, karton kutu, sahte etiket, kapak ve sahte bandrol ele geçirildi. Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Valilikten sahte içki açıklaması İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 11'i yabancı 22 kişinin hayatını kaybettiğin açıkladı.

Esenyurt'ta sahte içkiden 6 kişi daha öldü Sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat daha da artıyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde 20 kişi can verdi.

Sahte içki nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yoğun bakımda Yalova ve Kahramanmaraş’ta sahte içki nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.