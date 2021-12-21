Türkiye Gazetesi

Etiyopya’da devam eden iç savaştan etkilenen Afar bölgesindeki 500 aileye kumanya paketi ulaştırıldı. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’da başlattığı acil yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda yardım çalışmasını geçtiğimiz günlerde yapan İDDEF, Etiyopya’nın kuzeyindeki Amhara bölgesinin ardından şiddetli çatışmaların yaşandığı Afar’a kumanya ulaştırdı. İçerisinde temel hayati malzemelerin olduğu kumanya paketleri ekipler tarafından mağdur halka dağıtıldı.

İçerisinde temel hayati malzemelerin olduğu kumanya paketleri, bölgedeki İDDEF ekipleri tarafından mağdur halka dağıtıldı.

110 MİLYONA YARDIM ELİ

İDDEF tarafından yapılan açıklamada “Etiyopya’da bir yılı aşkın süredir devam eden iç savaştan etkilenerek yerinden edilen, kamplara sığınan ve açlık yaşayan insanlara yönelik başlattığımız acil yardım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İç savaş sebebiyle hayatta kalmak için yardıma muhtaç olan insan sayısının sürekli arttığı Etiyopya’da çatışmaların en çok etkilediği bölgelerden Afar’da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımlarını ulaştırdık. Hayırseverlerimizin kampanyamıza yaptığı bağışlarla hazırlanan kumanya paketlerini ülkenin kuzeyindeki Amhara’nın ardından Afar bölgesindeki savaş mağduru kardeşlerimize dağıttık. Gıda stoklarının azaldığı, büyük bir insanlık dramının yaşandığı 110 milyon nüfuslu Etiyopya’da her geçen gün artmakla birlikte 23 milyon kişi insani yardıma muhtaç hâlde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Savaşla birlikte kuraklık, salgın hastalık, kıtlık ve açlık gibi unsurların da krize yol açtığı ülkede gıdanın yanı sıra barınak ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuluyor. Acil yardım faaliyetlerimize devam ederek savaş mağduru Etiyopyalıları yalnız bırakmıyoruz” denildi.

İDDEF'ten iç savaştan etkilenen Etiyopya'ya yardım eli Etiyopya’da şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgeye Türkiye’den yardım İDDEF tarafından ulaştırıldı.

İDDEF'ten insani krizin yaşandığı Afganistan’a yardım 18 milyon insanın gıda sıkıntısı çektiği Afganistan’da yetersiz beslenme yüzünden çocuklar hastalanıyor. Birçok aile ise yardım kamplarında hayat mücadelesi veriyor.