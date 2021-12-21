Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Merkezi Azerbaycan’da bulunan Toplumsal Siyasi Süreçlerin Uluslararası Araştırmalar Merkezi (İSBAM), haberleriyle Karabağ Zaferine katkı sağlayan gazetecilere ödül verdi. Ödül alan isimler arasında İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Haber Müdürü Beyazit Cebeci ile muhabirimiz Selçuk Böke de yer aldı.

Ankara’da düzenlenen ödül töreninde konuşan İSBAM Başkanı Samir Adıgözelli “Savaş anında Türkiye’nin devlet olarak verdiği desteğin yanında Türk ulusal ve yerel basını da zaferi sürekli gündemde tutarak dünyaya duyurdu. Bu anlamda Türk basınından da büyük destek gördük. Bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Şehit ailelerinden İHA ve TGRT Haber'e yılın en başarılı haberciliği ödülü Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen tören ile İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber'e yılın en başarılı haberciliği ödülü verildi. Şehit aileleri tarafından TGRT Haber spikeri Ekrem Açıkel'e yılın en başarılı ana haber spikeri ve İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu'na yılın en başarılı haber ajansı olarak İHA adına ödül verildi. Şehit aileleri tarafından verilen ödülü İHA ve TGRT Haber adına, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu aldı.