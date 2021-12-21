Türkiye Gazetesi

Yılbaşı öncesi artan içki talebini fırsata çevirmek isteyenler, insanların hayatıyla oynuyor. Merdiven altı tabir edilen yerlerde üretilen sahte içkiler sebebiyle 10 Aralık’tan bu yana 60 kişi can verdi. Ölümlerin giderek artması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, “Zehir” operasyonunun ikincisini düzenledi.

Dün sabah “Zehir-2” operasyonu kapsamında 81 şehirdeki 563 adreste arama yapıldı. Baskınlarla bir taraftan sahte içkinin satışını engellemeyen çalışan KOM birimleri, buna bağlı ölüm vakalarını da mercek altına aldı. İstanbul ve İzmir’de iki kanun dışı imalathanede ölümlere sebep olan içkilerin üretildiğini belirledi. İki adreste altı bin litre etil alkol, beş bin etiket ve iki bin şişe aroma ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan sekizi tutuklandı.

KARGOYLA SİPARİŞ

Bu arada suç gruplarının, internet ve telefon yoluyla aldıkları siparişleri kargoyla gönderdikleri öğrenildi. Ardından kargo firmalarının verilerini incelemeye alan güvenlik güçleri, ülke genelinde adres tespiti yaptı. Bu imalathanelerden sahte içki satın alanları belirleyen ekipler, bu kişilere ulaşmak için harekete geçti. KOM birimleri, şu ana kadar ulaştığı kişilerin ellerindeki içkilere el koydu.

Öte yandan Zehir-1 ve Zehir-2 Operasyonları dâhilinde yaklaşık bin adrese baskın düzenlendi. Ekipler, 100’den fazla şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyet’in çalışması sürüyor.

Antalya'da 'sahte alkol fabrikası' deşifre oldu Antalya'da dezenfektan adı altında ithal ettikleri etil alkol ile sahte içki üreten çeteye operasyon düzenlendi. Ekipler, 2.5 milyon TL değerinde alkol ele geçirdi.

Valilikten sahte içki açıklaması İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 11'i yabancı 22 kişinin hayatını kaybettiğin açıkladı.