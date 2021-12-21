Türkiye Gazetesi

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanmadan dolayı zincirleme kaza meydana geldi. 19 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 sürücü de yaralandı. 3 sürücü hafif yaralanırken, 6 sürücü de kazayı sıyrıklarla atlattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapandı. Kaza yapan araçlar yoldan kaldırılırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor.

İzmir'de kaza yapan kamyondan 80 göçmen çıktı İzmir'in Karaburun ilçesinde kaza yapan kamyondan 80 düzensiz göçmen çıktı. Göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.