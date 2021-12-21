Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde bulunan Menderes Camii imamı öğle namazı için camiye gelerek hazırlıklara başladı. Öğle vakti namazına kısa bir süre kala elektrikler kesildi.

CİHAZI ARABASINA BAĞLADI

Daha öncesinde yaşadığı elektrik sıkıntıları nedeniyle tecrübe olan Menderes Camii imamı arabasından almış olduğu 'inverter' cihazı ile bu soruna çözüm buldu. Cami aküsüne cihazı bağlayan imam 12 volt olan enerjinin voltajını yükselterek cami minaresinden hoparlörle öğlen ezanını okudu.

Kastamonu’da kar yağışı yolu kapattı Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açıldı.