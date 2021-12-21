Türkiye Gazetesi

Konya’da uzaklaştırma kararı bulunan M.Ö., annesini arayarak tehditler savurdu. Telefonda annesine ‘Sizi öldüreceğim’ diyen M.Ö., silahını kuşanıp kapıya dayandı.

Anne'nin ihbarı ile olay yerine polis ekipleri M.Ö.'yü kıskıvrak yakalandı.

YAKALANMASAYDI KATLİAM YAPACAKTI

Şahsın üzerinde yapılan aramada, tabanca ve tabancaya ait 12 adet mermi, ve 4 adet fişek çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Konya'da 7 kişinin öldüğü katliama ilişkin yeni detay: Her adımını tasarlamış Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. yeni detayların dikkay eçktiği iddianamede, saldırganın görüntüleri yok etmek için benzin bidonunu götürdüğü ortaya çıktı.