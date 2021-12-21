Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomik tedbirleri açıklamasından sonra döviz kurunda düşüş gerçekleşmişti. Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan bir pastane sahibi ise dövizdeki düşüşü kutlamak için vatandaşa bedava poğaça ve simit dağıttı.

DÖVİZ KURLARINDAKİ DÜŞÜŞÜ KUTLADI

Dün akşamdan itibaren döviz kurlarında yaşanan düşüşten dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyen işletme sahibi, “Buradaki amacımız çok yükselen fiyatların dolar, altın ve euro düşmesinden dolayı tekrar eski fiyatlarına getirmek ve diğer firmalara da örnek olsun. Herkes elini taşın altına koysun. Her şey vatan, millet, devlet ve bayrak içindir. Bu ülke bizimdir, sahipsiz değildir.” şeklinde konuştu.

SİMİT VE POĞAÇA FİYATLARI DÜŞTÜ

Yaklaşık 1 saat boyunca vatandaşa bedava poğaça ve simit dağıtan işletme sahibi kent genelindeki 3 şubede, simit ve poğaça fiyatlarında indirime giderek 1 yıl öncenin fiyatlarına döndürüldüğü de belirtildi.

Dövizdeki düşüş sonrası gözler zincir marketlerde: Fiyatlarda düşüş bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirlerden sonra düşen döviz kurunun etkisiyle market fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu.