Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çeltikçi ilçesi Antalya-Bucak kara yolunda durduran araçta yapılan aramada, Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen 168 sikke, 7 obje olmak üzere 175 tarihi eser ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K.Ç. ile K.T çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
İş makinası tarihe takıldı: Roma dönemine ait 2 bin yıllık pitos bulundu Kastamonu'da bir çiftçi iş makinasıyla tarlasını düzenlediği esnada, 2 bin yıllık olduğu öğrenilen pitos (küp) buldu.
Mardin'de Roma dönemine ait sikke ve yüzükler ele geçirildi Mardin Kızıltepe'de Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 140 sikke ve 15 yüzük ele geçirildi.
Roma dönemine ait tarihi eserlerle yakalandılar
Burdur'da çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 175 parça tarihi eser ele geçirildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çeltikçi ilçesi Antalya-Bucak kara yolunda durduran araçta yapılan aramada, Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen 168 sikke, 7 obje olmak üzere 175 tarihi eser ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K.Ç. ile K.T çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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