Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan 29 yaşındaki Durmuş S.'nin üzerine sac rulo düştü. Genç işçinin sac rulosunun altında kaldığını gören arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILIRKEN CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Durmuş S.'yi hastaneye götürürken ağır yaralı işçi yolda hayatını kaybetti. Durmuş S.'nin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Nevşehir'de feci iş kazası, üzerine sac rulo düşen işçi canından oldu
Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde feci bir iş kazası yaşandı. Üzerine sac rulo düşen genç işçi canından oldu.
Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan 29 yaşındaki Durmuş S.'nin üzerine sac rulo düştü. Genç işçinin sac rulosunun altında kaldığını gören arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi.
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