Türkiye Gazetesi

Karabük'te sobadan sızan gaz bir çifti zehirledi. Yeni Mahalle İclal Sokak'ta ikamet eden Nedime Aydemir aniden baygınlık geçirdi. Durumu sağlık ekiplerine bildiren yanındaki eşi Dursun Aydemir de bir süre sonra baygınlık yaşadı.

SAĞLIK EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yoğun koku üzerine evin pencerelerini açarak çifte müdahale etti. Karı koca ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Elazığ'da soba gazından zehirlenen kardeşler hastaneye kaldırıldı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş tedavi altına alındı.



Yalnız yaşayan yaşlı kadın soba gazından zehirlenerek hayatını kaybetti Denizli’de evde yalnız yaşayan yaşlı kadın karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının baygın halde bulmasının ardından hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.