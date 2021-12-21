Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta bir firmadan yemek siparişi veren genç kız kabusu yaşadı. Sistem üzerinden genç kızın telefon numarasını öğrenen ve yabancı uyruklu kurye, telefonla tacize başladı. Bu durumundan rahatsızlık duyan genç kız, olayı erkek arkadaşına bildirdi. Çıkan kavgada kurye darp edilirken, iki taraf da polis tarafından gözaltına alındı.



ERKEK ARKADAŞI KURYEYİ DÖVDÜ

Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre genç bir kız internetten yemek siparişi verdi. Yemek siparişi veren genç kızın telefon numarasını sistem üzerinden alan yabancı uyruklu kurye, genç kızı telefonla arayarak rahatsız etmeye başladı. Genç kız durumu erkek arkadaşı P.Ü.'ye anlattı. Genç kız ve erkek arkadaşı, cadde ortasında karşılaştıkları kuryeye tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan taraflara müdahale ederek gözaltına aldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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