Türkiye Gazetesi

Samsun'da bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi, 4 kişi hastanelik oldu. Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'ndeki bir kahvehanede saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Kahvehaneye gelen bir kişi tabancayla ateş açmaya başladı. Saldırıda Oktay B., Hüseyin V., Oktay K. ve Adem Ö. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Oktay B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, silahlı saldırgan olayın ardından kaçtı.



POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen İ.K.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da bir aile silahlı saldırıya uğradı, yaralılar var Adana’da yaşanan olayda aynı aileden biri kadın 4 kişi silahlı saldırıya uğradı. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.



Elazığ’da silahlı kavgaya karışan şüphelilerden biri tutuklandı Elazığ’da silahlı kavgaya karışan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.