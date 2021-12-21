Türkiye Gazetesi

Kışın gelmesiyle birlikte sert geçen hava koşulları yurdun yüksek kesimlerinde hayatı zorlaştırmaya başladı. Bu kapsamda yoğun kar yağışı alan Bitlis'te iki otobüs devrildi. Kazada 35 kişi yaralandı, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAVA KOŞULLARI TAHLİYE ÇALIŞMALARINI DA ZORLAŞTIRDI

Bitlis merkez ve ilçelerinde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı, tipi ve fırtınaya döndü. Tatvan-Van karayolu Yelkenli mevkiinde 2 yolcu otobüsü olumsuz hava şartlarından dolayı devrildi. Kazalarda ilk bilgilere göre 35 yolcu yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri hem kaza alanına ulaşmakta hem de yaralıları tahliye etmekte zorluk yaşadı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralanan yolculara kaza yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Tatvan ve Bitlis Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Olumsuz hava koşullarından dolayı çok sayıda vatandaşın da yollarda kaldığı aktarıldı. AFAD, Karayolları, Sağlık ve Belediye ekipleri Tatvan-Van, Tatvan-Ahlat, Tatvan-Bitlis, Bitlis-Diyarbakır yollarında ihbarlar üzerine kazalara müdahale etmeye ve yolda kalanları kurtarmaya çalıştığı belirtildi.

Öte yandan, Tatvan-Van yolunun 0-67. kilometreleri arası ve Muş-Tatvan devlet yolunun 12-36. km'leri arası yoğun tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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