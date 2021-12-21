Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş-Bitlis-Güroymak karayolunda kar temizleme çalışmalarının devam ettiği, çalışmalar tamamlanana kadar Güroymak istikameti yönünde araç geçişine görevli ekipler tarafından izin verilmeyeceği ifade edildi.

İstanbul’un yanı başı beyaza büründü: Kar kalınlığı 1 metreyi buldu İstanbul’un yanı başı beyaza büründü: Kar kalınlığı 1 metreyi buldu Türkiye’nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe kar yağışını fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı. İstanbul’un yanı başı Kartepe’de kar kalınlığı neredeyse 1 metreye ulaştı.

Erzurum'da 81 santim kar var Erzurum'da 81 santim kar var Erzurum'da gün boyu devam eden kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 81 santimi buldu.