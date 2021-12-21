Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş-Bitlis-Güroymak karayolunda kar temizleme çalışmalarının devam ettiği, çalışmalar tamamlanana kadar Güroymak istikameti yönünde araç geçişine görevli ekipler tarafından izin verilmeyeceği ifade edildi.
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Muş-Güroymak yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı
21.12.2021 - 22:44 | Son Güncelleme: 21.12.2021 - 22:49
Türkiye Gazetesi
Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş-Bitlis-Güroymak karayolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş-Bitlis-Güroymak karayolunda kar temizleme çalışmalarının devam ettiği, çalışmalar tamamlanana kadar Güroymak istikameti yönünde araç geçişine görevli ekipler tarafından izin verilmeyeceği ifade edildi.
Etiketler : kar,muş,tipi,yol,haberler,
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