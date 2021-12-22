Türkiye Gazetesi

Dolar ve eurodaki düşüş saç modellerine de yansıdı. Antalya'da berberlik yapan bir vatandaş, TL'nin değer kazanışını simgeleyen bir saç modelini, bir vatandaşın başında tasarladı.

“DOLAR OUT TL IN”

32 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Ercan Buyruk, “Dün akşam Cumhurbaşkanımızın sürprizi açıklamasıyla beraber, dolar ve euronun alt seviyeleri düşmesi, bir esnaf ve vatandaş olarak bizleri çok sevindirdi. Ben de bu mutluluğumu saçlara yansıtmak istedim. Böyle bir model yaptım. Türkiye’mizin gücünü, doların ve euronun üzerinde olduğunu gösteren bir model, simge yaptım. Dolar ve eurodaki düşüşler kafalara kazındı” diye konuştu.



Yerleşik İran vatandaşı Reza Haşemi de saç modeliyle ilgili “Modeli beğendim. Dolar out, TL in” dedi.

Adana’da bir pastane doların düşüşünü kutlamak için bedava simit dağıttı Adana’nın Seyhan ilçesinde döviz kurundaki düşüşü kutlamak isteyen pastane işletmecisi vatandaşlara bedava simit ve poğaça dağıttı.

Dolar bozduran vatandaştan dikkat çeken açıklama: Zarar ettim ama iyi oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı TL mevduata kur farkı sisteminin ardından vatandaşlar soluğu döviz bürolarının önünde aldı. Döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, sabahın ilk saatlerinde büroya giden bir vatandaş, 18 TL'den aldığı doları 12 TL'den bozdurdu. Yaşadığı zarara rağmen doların çakılmasından memnun olduğunu belirtti.