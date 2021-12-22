Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk havalar sebebiyle 81 il valiliğine "Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlar" ve "Sokak Hayvanları" konulu iki genelge gönderdi.

Bütün il ve ilçelerde barınma ihtiyacı bulunan kişilerin koruma altına alınması istenilen genelgelerde, şu ifadelere yer verildi:

Kalacak yerleri olmayanlar öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerine yerleştirilecek. Eğer yetersiz kalırsa bu kişilerin, anlaşmalı pansiyon, otel gibi yerlerde herhangi bir ücret alınmadan konaklamaları sağlanacak.

Kimsesiz vatandaşların, sağlık kontrolleri de yapılacak. Yakacak, temel gıda, giyim, sağlık gibi ihtiyaçları da giderilecek.

gibi ihtiyaçları da giderilecek. Sosyal sorumluluk kampanyaları ile bu kişilere destek olunmasına yönelik farkındalık artırılacak.

Bu kişilerin aileleri ile iletişime geçilerek evlerine dönmelerine yönelik her türlü destek verilecek.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar da korunma altına alınacak.

Sokak hayvanları beslenecek, barınma ve veterinerlik hizmetleri verilecek.

Mahallî yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülerden oluşan "Hayvan Besleme Grupları" oluşturulacak.

Başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi yerlere düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak.

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