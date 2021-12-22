Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji yağışların kuvvetli geçeceği Rize ve Artvin için sarı kodla uyarı yaparken yoğun kar yağışı beklenen Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop için de turuncu kodla uyarıda bulundu.

SICAKLIK 6 DERECE DAHA DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu -1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 5

İzmir: Az bulutlu 11

Adana: Parçalı ve az bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu -6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 5

Meteoroloji uyararak bu geceye dikkat çekti: İstanbul’a kar geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İstanbul’a kar yağışı için önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.

Meteoroloji uyardı kar kapıda! 16 ilde sarı ve turuncu alarm Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarından itibaren başta İstanbul olmak üzere çok sayıda kentte sıcaklık sıfırın altına düşecek. Sıcaklığın düşmesi ile beraber yoğun kar yağışı beklenen 6 il için Meteoroloji turuncu kodla vatandaşları uyarırken, 10 il için de sarı kodla uyarı verildi.

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul için saat verildi Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. İstanbul için de akşam saatlerinde yer yer yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu.