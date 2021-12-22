Türkiye Gazetesi

Kadirli'de 3 gün süren yağmurun ardından Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde gökten siyah renkli yumurta büyüklüğünde taş yağdı.

KUŞ BESLERKEN YAKALANDI NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Taş yağmuruna evinin damında güvercinlere yem verirken yakalanan Zahide Dalkıran “Öğlen vaktiydi evin damında beslediğim güvercinlere yem vermek için dama çıktım. O esnada yumurta büyüklüğünde siyah renkli bir şey düşmeye başladı. Merdivenlerin oraya geçtim. Bu siyah taşlar yere düşünce dağılıyordu. Korktum. Bir süre sonra durdu. Dama yağan bu taşları topladım ne olduğunu bilmiyorum, incelenmesini istiyorum” dedi.

Dalkıran'ın topladığı taşların ne olduğu labaratuvar ortamında incelendikten sonra belli olacak.

PLASTİK OLABİLİR

Yağmurla birlikte yağan taşları inceleyen Jeoloji Mühendisi Tahsin Öndaş ise, “Gökyüzünden yağdığı iddia edilen maddeyi yüzeysel olarak inceledim. Siyah renkli, kokusuz, kırılgan yapıda taştan daha çok plastiği andıran farklı bir madde. Bazı plastikler çok yüksek ısıda eriyip tekrar donunca bu formu alabiliyor. Zaman zaman oluşan fırtına veya hortumla birlikte yerden kaldırılan bazı maddeler bir başka bölgeye lokal olarak bu şekilde yağabiliyor. Ama yine de bu maddenin detayları olarak laboratuvar ortamında incelenmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Gökten başına taş yağdı, bir anda servet sahibi oldu Endonezya’da tabut imalatçısı Josua Hutagalung’ın (33) Kolang’daki evinin çatısına uzaydan bir taş düştü.

Yol çalışmaları için dinamit patlatıldı, gökten taş yağdı! Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden kuzey çevre yolu çalışmalarında patlatılan dinamit nedeniyle saçılan kaya parçaları, çevrede bulunan araçlara zarar verdi. Panik anları anbean kaydedildi.