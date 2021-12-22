Türkiye Gazetesi

Muratpaşa ilçesinde; iş dönüşünde evine gelen genç, evde misafir olarak kalan arkadaşı Gökhan Arın'ı (34) yerde kanlar içinde buldu.

Genç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde Arın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın bir süre önce iş amaçlı olarak Elazığ’a gittiği, 2 gün önce ise ailesinin yanına geri dönerek arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. Oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen anne ise apartman girişinde gözyaşı döktü.

Acılı anneyi ölen oğlunun arkadaşları sakinleştirdi. Anne daha sonra olay yerinden uzaklaştırıldı.

GENCİN İNTİHAR ETMİŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan, ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri delil çalışması gerçekleştirdi. Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çok yönlü araştırması devam ediyor.

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