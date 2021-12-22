Türkiye Gazetesi

Şahinbey ilçesindeki bir sitenin basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki A.A., iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

KÜÇÜK KIZ AĞIR YARALANDI

Saldırı esnasında köpeklerin yüzünden ve göğüsünden ısırdığı küçük kız ağır yaralanırken, çığlıkları duyan vatandaşlar olaya müdahale etti.

Vatandaşlar köpekleri güçlükle zaptederken ağır yaralanan çocuk tedavi altına alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KÖPEKLER GÜÇLÜKLE YAKALANARAK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Küçük kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbull cinsi iki köpek ise ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı.

Yakalanan saldırgan iki köpek, boyunlarına geçirilen uzun tasmalarla zor zapt edilerek araca konuldu. İki köpek, barınağa götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Pitbulla dehşeti yaşattı: Küçük çocuk korkudan potaya çıktı Başakşehir'de bir çocuk, arkadaşını basket sahasına getirdiği pitbull cinsi köpekle korkuttu. Ne yapacağını bilemeyen çocuk köpekten kaçmak için korkuyla potaya tırmandı.

Pitbull’un saldırganlığı sahibinden geliyor Uzmanlar, iyi niyetli ve psikolojisi düzgün kişilerin yetiştirdiği ‘Pitbull’ların çok iyi bir oyun ve aile köpeği olduğunu belirtti.

Yine pitbull dehşeti! Babayla 11 aylık oğlunu parçaladı Sahibinden kaçan Pitbull, markete daldı. Önce bebeğe, sonra da babasına saldırdı. Babanın kolu parçalandı, oğlunun kulağı... Köpek ise hâlen sokaklarda.