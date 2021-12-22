Türkiye Gazetesi

Giresun’un Görele ilçesinde öğle saatlerinde denizin üzeri bulutlarla kaplanmasının ardından 200 metre kadar açıkta hortum çıktı. Hortum kıyıdakiler tarafından görüntülenirken, büyüklüğü dikkat çekti. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 5 dakika sürdü. İlçelerin kıyısına doğru yönelen hortumun etkisini kaybetmesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı.



Antalya’da hortum çıktı! Görenler cep telefonuna sarıldı Antalya’da deniz üstünde meydana gelen hortumlar görenlere korku dolu anlar yaşattı.



ABD'de yaşanan hortum felaketi sonrası facianın boyutu gözler önüne serildi ABD’de etkili olan kasırga can kaybı ve çevreyi yerle bir etti. 6 eyalette etkili olan kasırga sonrası geriye kalan görüntüler felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor