Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta tavuk dürüm yiyen öğrenciler hastanelik oldu. Olay, öğlen saatlerinde Şehit Esen Gökalp Proje İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda öğrenim gören 7 öğrenci okulda tavuk dürüm yedi, ardından yurtlarında karın ağrısı ve mide bulantısı nedeniyle fenalaştı. Yurt görevlilerinin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri

çağrıldı.



ZEHİRLENEN ÖĞRENCİLERİN SAYISI ARTABİLİR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, okul yönetimi durumla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan zehirlenen öğrenci sayısının artabileceği iddia edildi.



Düğün hastanede bitti: Yemekten 45 kişi zehirlendi Zonguldak'ta yapılan bir düğünde verilen yemek, 45 kişiyi hastanelik etti. Vatandaşların düğün yemeğinden zehirlendiği öğrenildi.



Mevlit pilavı yediler, zehirlendiler Tekirdağ'da 15 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin hepsinin mevlitte dağıtılan pilavdan yediği ortaya çıktı.