İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam gelirken, İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı, daha önce alınan 1 TL’lik zam kararının bugünden itibaren geçerli olacağını ve yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücretinin 4 liradan 5 liraya yükseldiğini açıkladı.
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İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam geldi
23.12.2021 - 00:27 | Son Güncelleme: 23.12.2021 - 00:27
Türkiye Gazetesi
İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam geldi, bugünden itibaren indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseldi.
İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam gelirken, İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı, daha önce alınan 1 TL’lik zam kararının bugünden itibaren geçerli olacağını ve yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücretinin 4 liradan 5 liraya yükseldiğini açıkladı.
Etiketler : izmir,zam,haberler,
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