Türkiye Gazetesi

22 Aralık 1914’te başlayıp 15 Ocak 1915’te sona eren ve son 140 yılın en acı olayları arasında gösterilen Sarıkamış Harekâtı’nın 107’nci yılında, harekâtın yapıldığı Kars’ın Sarıkamış ilçesi ve harekâtın başladığı nokta olan Erzurum başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde anma etkinlikleri organize edilecek. Harekâtta şehit olanları anmak için Sarıkamış’ta her yıl ocak ayının ilk haftası düzenlenen yürüyüş ve etkinlikler 7-9 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

"MEHMETÇİĞİN KAHRAMANLIĞINA EŞSİZ BİR ÖRNEK"

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Ural “Normal şartlarda günlük 20 kilometre ilerlemesi gereken bir ordunun bütün gücüyle günlük 40 kilometre kadar ilerlemesi, düşman birlikleriyle mücadele içerisine girmesi, savaşması Mehmetçiğin kahramanlığına eşsiz bir örnektir” dedi.

Sarıkamış'ta hava sıcaklığı -10 dereceye düştü Kars'ın ilçesi Sarıkamış’ta, hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Yağan kar yağışı ve soğuk hava sonrası kırağı oluştu. Yoğun sisin etkili olduğu ilçede, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.