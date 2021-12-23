Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Sağlık Bakanlığının verilerine göre aktif vaka sayısı temmuzdan bu yana ilk defa 300 binin altına indi, testlerin pozitif çıkma oranı da yüzde 5’ler seviyelerine geriledi. Bunun yanı sıra üçüncü doz bekleme süresi altı aydan üç aya indirilince aşılama çalışmaları tekrar hız kazandı.

Son bir haftada günlük aşılama sayısı yeniden bir milyona yaklaştı. Ancak 18 yaş üstü nüfusta beş milyondan fazla kişi hâlâ hiç aşı olmadı.

OCAK SONU İÇİN KRİTİK UYARI

Bu arada, sağlık uzmanlarının tahminlerine göre Omicron, Delta’yı geride bırakarak ocak ortasından itibaren baskın hâle gelecek. Uzmanlar, bu durumun Türkiye’de de yaşanabileceğini belirterek “Avrupa’daki vaka patlamasının bizi etkilemesi an meselesi. Önümüzde 3-4 haftalık bir periyot var. Ocak sonu gibi vaka sayıları artabilir” dedi.

Uzmanlar, günlük vakaların 30-35 bine gelmeden yeni tedbirlerin konuşulmayacağını da sözlerine ekledi. Öte yandan, Omicron’un görüldüğü ülkelerde vakalar hızla artsa da hastaneye yatışların aynı hızda gitmediği belirtildi.

Danimarka’dan gelen verilere göre Delta dalgasında yüzde 1,5 olan hastaneye yatış oranı, Omicron dalgasında binde 6’ya düştü. Uzmanlar “Pandemiden beri ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Omicron dalgasının daha hafif olacağına dair umudumuz artıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması! Mart ayına işaret etti Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı hızla yayılıyor. Salgının ne kadar süreceğine ilişkin çeşitli tahminler olsa da Bill Gates'in pandeminin 5 yıl öncesinde yaptığı bulaşıcı hastalık uyarısı tahmininin doğru çıkmasının ardından, yaptığı açıklamalar gündem oluyor. Gates yeni varyantın bitiş süresi ile ilgili Mart ayına işaret ettii.

Prof. Dr. Ateş Kara: “Omicron, Türkiye'de hakim varyant haline gelebilir” Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Omicron varyantının Türkiye’de baskın varyant haline gelebileceğini söyledi. Kara, Omicron varyantına dair güncel bilgiler paylaştı ve aşılamada üçüncü dozun önemini bir kez daha hatırlattı.