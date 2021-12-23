Türkiye Gazetesi

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen yarışmanın ödül gecesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un katılımı ile Ankara’da yapıldı.

Törende, gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın çirkin ve küstah saldırısına maruz kalan İHA Kameramanı Ahmet Demir meslekte vefa ödülü, İstanbul’da pandemi yunusları başlıklı haberi ile Drone Serbest Kategorisi’nde İHA İstanbul Bölge Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç ve İHA’da çalıştığı dönemde trafik kazasında hayata tutunan Türker Bektaş meslekte vefa ödülü aldı.

Demir’e ödülünü veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Basın emekçisi Ahmet Demir kardeşimizin uğradığı fiziksel saldırıyı en sert şekilde kınıyor, kendisine geçmiş olsun diyorum” dedi.

Sarıkaya'nın tokat attığı İHA kameramanı Ahmet Demir: 4 gündür sadece 3 saat uyuyabildim Yaşanan çirkin saldırıyı gazetemize anlatan Ahmet Demir, "Bu şoku atlatırım ancak en küçük bir stres anında şekeri yükselen yaşlı annem yediğim tokadı gördüğünde fenalaştı. Bu duruma her şeyden daha çok üzüldüm" dedi.

Muharrem Sarıkaya'dan şiddet gören Aslı Işık: 7 aylık hamileyken beni iterek düşürdü İHA muhabirine attığı tokat ile gündeme gelen Muharrem Sarıkaya'dan bir dönem şiddet gördüğünü belirten muhabir Aslı Işık, "7 aylık hamileyken beni sandalyeden iterek düşürdü. Onun yüzünden mesleği bıraktım" dedi.