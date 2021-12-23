Leopar, kızgın filden bir ağacın üzerine atlayarak kurtuldu. 1,5 saat kadar ağacın etrafında dolaşan, ağacı devirmeye çalışan ve bir ara hortumuyla leopara doğru toz püskürten fil, sonunda pes ederek uzaklaştı.
1,5 saat kadar ağacın etrafında dolaşan, ağacı devirmeye çalışan ve bir ara hortumuyla leopara doğru toz püskürten fil, sonunda pes ederek uzaklaştı.
Fille tüm çabalarına rağmen ağacın tepesinden inmeyen leoparın fotoğraflarını Amerikalı yaban hayatı fotoğrafçısı Kevin Dooley (60) çekti. Dooley, “Tabiatta leopar nadiren görülür. Hele leoparın fille kapışması insanın ancak hayatında bir kere görebileceği bir şeydir. Şahit olduklarıma inanamıyorum” dedi. Filler, sürüdeki yavruları korumak için aslan ve leopar gibi büyük yırtıcılara saldırabiliyor.
Foto Safari'nin Kapadokya etabını kazananlar açıklandı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'deki 17 kültürel miras alanını kapsayan "Touristica UNESCO Photo Safari" etkinliğinin Kapadokya etabını kazanan fotoğraf tutkunları belli oldu.
‘UNESCO TÜRKİYE’ Foto Safari başlıyor ‘UNESCO TÜRKİYE’ Foto Safari projesi kapsamında tüm fotoğraf tutkunlarını, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, 18 UNESCO ana unsurunda yarışacak. 18 Ana unsuru görmek isteyen tüm fotoğraf tutkunları safariye katılabiliyor.
Leopar kaçtı, fil kovaladı
Güney Afrika’da dev bir erkek fil, Madikwe yaban hayatı koruma alanında bir kilometre uzaktaki leoparı sürü için tehdit olarak algılayarak peşine düştü.
Leopar, kızgın filden bir ağacın üzerine atlayarak kurtuldu. 1,5 saat kadar ağacın etrafında dolaşan, ağacı devirmeye çalışan ve bir ara hortumuyla leopara doğru toz püskürten fil, sonunda pes ederek uzaklaştı.
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