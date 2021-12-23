Türkiye Gazetesi

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bulunan Şehit Salih Aksu Ortaokulunda meydana gelen olayda matematik öğretmeni olarak görev yapan Ali Rıza Y. ders sırasında 5’inci sınıf öğrencisi T.K.’yı sınıftan çıkarttı. Sınıfın kapısını kapatan öğretmen T.K’yı tekme tokat atarak dövdü. Tüm bu yaşananlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Bağrışmaları duyan kadın öğretmenin müdahalesiyle öğrenci öğretmenin elinden kurtuldu. Yaşadığı olayı babası Duran K.’ya anlatan öğrenci T.K. sağlık kontrolünden geçtikten sonra Cumhuriyet Savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y.’den şikayetçi oldu.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenin açığa alındığı duyuruldu. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "İlimiz Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

GÖALTINA ALINDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, “14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir” denildi.

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