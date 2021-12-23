Türkiye Gazetesi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 8 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen olayda 37 yaşındaki Rahman Yalçınsoy bir gün sonra boşanma davası olduğu eşi 31 yaşındaki Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için Cumhuriyet Mahallesinde bulunan evine gitti. Rahman Yalçınsoy konuşma teklifini reddeden 6 yıllık eşi Bihter Yalçınsoy’u 3 yerinden bıçakladı. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bihter Yalçınsoy hayatını kaybederken olayın ardından kaçan Rahman Yalçınsoy polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

SUÇU TAHRİK ALTINDA İŞLEDİĞİNE KARAR VERİLDİ

Rahman Yalçınsoy, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2'nci Ağır Mahkemesinde verdiği ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, konuşmak için yanına gittiğini ancak kendisine saldırınca da olayın yaşandığını ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Rahman Yalçınsoy'un suçu tahrik altında işlediğine karar verip, duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak 15 yıl hapis cezası verdi.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bihter Yalçınsoy'un ailesinin avukatının itirazı üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesine gönderildi. Dosyayı inceleyen daire, sanığa eksik ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle kararı bozup, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Rahman Yalçınsoy, ses ve görüntü bilişim sistemi ile (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Taraflar, önceki yargılamalardaki beyanlarını tekrar etti. Bihter Yalçınsoy'un ailesinin avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanı, ilk kararın aynısına hükmederek Yalçınsoy'u yine 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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