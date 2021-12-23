Türkiye Gazetesi

2 metre 51 santimlik boyuyla dünyanın en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda bulunan Mardinli Sultan Kösen (39), eş bulmak için Rusya’ya gitti. 2013’te Suriyeli Merve Dibo ile evlenen Kösen, Arapça konuşan eşiyle aralarındaki dil probleminden dolayı evliliğini ancak birkaç sene sürdürebildi.

SULTAN KÖSE EŞ BULMAK İÇİN RUSYA'YA GİTTİ

Bir kere daha evlenmek isteyen Kösen, Moskova’da “son derece güzel” olduğunu söylediği Rus kızlarından kendisine müstakbel bir eş arıyor. Rus televizyonunda “Bırakın Konuşsunlar” isimli programa katılan Kösen, “Rus kadınları, eşlerine çok bağlıdırlar. Onlardan biriyle evlenip çoluk çocuğa kavuşmak istiyorum. Maddi problemim yok. Evleneceğim kişiye güzel bir hayat sunabilirim. Türkiye’de denizden uzak ama ülkenin güneydoğusunda tarihi bir yerde yaşıyorum. Evlenip karımı Türkiye’ye götürmek istiyorum” dedi.

"Dev adam" Sultan Kösen'e boyuna uygun seccade, tespih ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi Mardin Müftülüğü, 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanını taşıyan Sultan Kösen'e kendisi için özel hazırlanan 2 metre uzunluğunda seccadenin yanı sıra tespih ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.