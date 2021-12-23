Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Ayşe Ateş’in tedavisi devam ediyor. Durumunun ağırlaşması üzerine özel bir hastaneye sevk edilen Ateş’in sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Küçük Asiye’nin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyleyen Hastane Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, durumunun daha iyi olduğunu açıkladı.

BEYİN DOKUSUNDA ISIRIK İZLERİ MEVCUT

Yoğun bakımdaki Ateş’in önünde 3-4 günlük kritik bir sürecin olduğunu aktaran Tahmazoğlu, “Çocuğun hayati tehlikesi ve genel durumu dün daha kötüydü. Geldiğinde şuuru kapalıydı. Kafasında ve yüz bölgesinde saldırıya bağlı doku defektleri oluşmuştu. Hatta kemik dokuda, beyin bölgesinde ciddi derecede kemik defekti oluşmuştu. Beyin dokusunda ısırık izleri mevcuttu. Bir dizi ameliyat ve operasyon geçirdi. Şuanda da genel durumu daha iyi. Şuuru açık. Yani çocuk ilk durumuna göre çok daha iyi. Ancak çocuğun hayati tehlikesi ciddi manada devam ediyor. Çünkü enfekte yaralar var” dedi.

YÜZ FELCİ VE İŞİTME KAYBI TEHLİKESİ VAR

Kız çocuğunun Estetik ve Beyin Cerrahi açısından yeni operasyonlar geçirebileceğini paylaşan Tahmazoğlu, “Daha sonraki süreci zaman gösterecek. Fakat hem kalıcı hasar yönünden hem hayati tehlike yönünden şuanda risk devam ediyor. Ense bölgesinde kemik dokuda kayıp var. Yoğunda bakımda yakın takipte tutacağız. Antibiyotik tedavisi alıyor. Hayati tehlikesi ciddi manada sürüyor. Özellikle sağ kulak bölgesinde tamamen kayba uğrayacak kısımlar var. Özellikle yüz felci ve işitme kaybı yönünden takip edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

2 pitbullun saldırdığı küçük kız yaşam savaşı veriyor Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde oynadığı sırada 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki küçük kız ağır yaralandı. Vatandaşların zor ayırdığı köpekler barınağa götürülürken, ağır yaralanan minik kızın hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.